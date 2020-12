Clementino, chi è l’ex fidanzata Marianna Vertola e perché si sono lasciati

Marianna Vertola si è fatta conoscere quale corteggiatrice della trasmissione tv Uomini e Donne. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Il nome di Marianna Vertola non suona sicuramente nuovo ai fan di Uomini e Donne. La fascinosa mora ha partecipato all’ultima edizione del programma ed è riuscita a fare breccia nel cuore del tronista Carlo Pietropoli. In passato però le è stato attribuito anche un flirt con Clementino. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Marianna Vertola

Marianna Vertola è nata a Napoli nel 1997, a quanto risulta sotto il segno dell’Ariete, e a dispetto delle apparenze è una ragazza piuttosto riservata, per cui non si hanno così tante notizie sul suo conto. Sappiamo che ama i gattini – ne ha tre a farle compagnia – ed è affezionatissima al suo pappagallino, Sophia. Fin da piccolissima si è sentita attratta dal mondo dello spettacolo e dopo un po’ di gavetta il successo è arrivato.

Oggi Marianna Vertola è un’affermata modella e conduttrice, ruolo che ha assunto in particolare grazie allo show Si gonfia la rete al fianco di Raffaele Auriemma. Nell’ormai lontano 2010 aveva partecipato a Veline ed è poi stata selezionata come corteggiatrice di Uomini e Donne. Oltre a inseguire il sogno della tv, la Nostra studia Scienze della Comunicazione e sta per laurearsi.

Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne Marianna Vertola si è messa in mostra per il suo carattere fumantino e per aver litigato con molte persone. Lo scontro che è rimasto agli annali è quello con Marika, un’altra corteggiatrice. “Io ho una 42 ma gli uomini mi guardano anche per i contenuti“, le avrebbe detto la napoletana, gelandola. Clementino invece non ha quasi mai parlato di lei. Sono davvero stati insieme? Chissà…

EDS