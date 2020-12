Caso Vannini, chi è Maria Pezzillo, moglie di Antonio Ciontoli

Maria Pezzillo è stata condannata a 9 anni e 4 mesi nel processo per l’omicidio di Marco Vannini. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Maria Pezzillo si trovava nella casa in cui è stato assassinato Marco Vannini nel maggio 2015, insieme a suo marito Antonio Ciontoli, ai loro figli Federico e Martina Ciontoli, e alla fidanzata di Federico, Viola Giorgini. Per le responsabilità emerse nel corso del processo sull’omicidio del giovane è stata condannata a 3 anni di reclusione: secondo i giudici, si è macchiata di omissione di soccorso. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Maria Pezzillo

Dopo essere stata condannata anche in appello a 3 anni, così come i suoi figli (anche se il grosso delle responsabilità nel delitto Vannini è attribuito a Federico, accusato di aver sparato e ucciso il povero Marco, con il padre che si sarebbe preso la colpa), Maria Pezzillo è finita sulle pagine di tutti i giornali nei mesi scorsi.

A lei Federico passò la famosa telefonata al 118 nella quale si chiedeva di ricevere il soccorso. Proprio durante quella telefonata, come emerso durante una vecchia puntata di Quarto Grado, Maria Pezzillo avrebbe chiesto a qualcun altro, probabilmente presente in casa: “E’ entrato?”. A lungo si è cercato di capire a chi o cosa si stesse riferendo, e la verità al riguardo è ancora tutta da chiarire.

La stessa Pezzillo è finita al centro di aspre polemiche solo qualche mese fa. Il motivo? La sua presenza come scrutatrice nel comune di Ladispoli. Il sindaco, infatti, ha chiesto espressamente alla donna di non essere parte della commissione elettorale, ma lei si è difesa sostenendo che è un suo diritto, soprattutto per il fatto che il processo non è ancora finito. Tutto questo mentre la famiglia di Marco continua a chiedere verità e giustizia.

