Il campione de L’eredità ha lasciato tutti senza parole. Sbaglia apposta una risposta, ma il suo piano non va come previsto.

Massimo Cannoletta è ormai l’indiscusso protagonista della trasmissione di Raiuno. L’uomo si annovera tra gli altri grandi campioni del programma che si sono succeduti in passato.

I suoi fan sono sempre più numerosi dato che è arrivato più volte fino alla Ghigliottina. In 27 puntate ha giù vinto 202.500mila euro, ma nonostante ciò si è reso protagonista di un bellissimo gesto.

Il campione de L’eredità sbaglia apposta: ecco il gesto di Massimo Cannoletta

Durante lo svolgimento del programma, Cannoletta ha deciso di sbagliare apposta una risposta così da favorire un altro concorrente. In questo modo ha rinunciato a portarsi a casa altri 180mila euro, ma la sua scelta è stata ben motivata. “La so però stasera il ‘triello’ se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro”, è così che il campione si è rivolto all’avversario Tommaso. Quest’ultimo non aveva ancora sbagliato una risposta e Cannoletta ha voluto far sì che potessero giocare anche altri concorrenti. Il suo gesto non ha però tenuto conto della terza concorrente, Francesca. Questa ha indovinato la risposta guadagnandosi il posto a sedere alla “ghigliottina“.

Che cosa sappiamo di questo campione? Ovviamente, il suo grande senso etico non passa inosservato. E’ anche un amante della musica, del teatro e dei viaggi. Oltre a queste passioni, si dedica alla divulgazione in ambito storico e artistico.

L’uomo è decisamente molto attivo su Twitter dove scrive quotidianamente in merito all’attività di divulgatore. Riguarda alla sua esperienza in televisione, Cannoletta si dice molto felice. Ha sempre specificato che gli autori sono stati sempre molto disponibili con lui. “Il programma è come una famiglia”, aveva dichiarato durante un’intervista.