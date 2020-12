Beautiful, anticipazioni e trama prossima settimana: nuovi colpi di scena

Gli episodi in arrivo di Beautiful saranno carichi di sorprese. A voi le anticipazioni e la trama della prossima settimana.

Le prossime puntate della soap più seguita d’Italia sono pronte a sorprendere tutto il pubblico con colpi di scena e inaspettate svolte. Che cosa accadrà negli episodi della prossima settimana? Ecco a voi alcune delle più succose anticipazioni dei prossimi 7 giorni di Beautiful, dal 7 al 13 Dicembre 2020.

Una delle protagoniste della prossima settimana sarà senza dubbio Shauna. Nei precedenti episodi i telespettatori hanno assistito agli avvenimenti accaduti al Bikini Bar, di cui Brooke è ancora completamente all’oscuro. La donna continuerà a ripensare a quanto successo quella notte nella stanza sopra al bar con Ridge.

Nel frattempo anche la bella Brooke sarà in preda al tormento. La donna infatti non riuscirà a perdonarsi il fatto di non essersi accorta che Katie stesse male. Si è concentrata troppo sulle vicende legate a Flo e Thomas, senza rendersi conto delle condizioni di salute gravi della sorella. Per lei le cose peggioreranno ulteriormente nel momento in cui Vinny e Danny racconteranno a Thomas quello che è successo tra Ridge e Shauna al Bikini Bar. Il Forester deciderà di chiamare la donna, mettendola al corrente di tutto. Come reagirà Brooke?

Intanto lo stilista della Forrester presenterà i nuovi bozzetti al padre. Quest’ultimo però reagirà riprendendo il figlio per tutto quello che ha fatto. Il ragazzo giustificherà le sue azioni ammettendo di essersi mosso solo e soltanto per amore, e ne approfitterà per mettere in guardia l’uomo da Brooke.

Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 Dicembre 2020

Ancora screzi durante i prossimi episodi di Beautiful tra Brooke e Thomas. La donna, sorprendendo il Forrester sul divano di casa sua, andrà infatti su tutte le furie, dando il via ad una furiosa lite. L’uomo si dimostrerà intenzionato a riavvicinarsi a Douglas, e nulla potrà impedirglielo. Quest’ultimo intanto sorprenderà Hope e Liam, confessando loro di avere un padre cattivo e di non voler stare con lui. Intanto le condizioni di salute di Katie peggioreranno ulteriormente. L’unica speranza sarà infatti un trapianto di rene.