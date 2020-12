Bake Off Italia, stasera la finalissima! Lo spoiler di chef Damiano

Questa sera su Real Time in onda la finalissima di Bake Off Italia 2020. Sul profilo instagram di Damiano è spuntato uno spoiler…

Oggi 4 dicembre la seguitissima sfida tra pasticceri amatoriali di Real Time, Bake Off Italia, arriverà alla sua centesima puntata! L’obiettivo verrà raggiunto proprio durante la finalissima del programma, che decreterà finalmente chi è il miglior pasticcere amatoriale d’Italia! Lo chef Damiano ha pubblicato su instagram un video in occasione della puntata di questa sera.

Finale di Bake Off Italia: il video di chef Damiano

La finale di Bake Off Italia 8, in onda questa sera su Real Time, vedrà sfidarsi i tre finalisti: Monia, 45 anni di Folignano, Sara, la designer di Gallarate e Philippe, il fisioterapista che Ernst Knam non si aspettava di vedere in finale. Una gara senza esclusione di colpi, condotta da Benedetta Parodi, per decretare il miglior pasticcere amatoriale d’Italia e il vincitore dell’ottava edizione di Bake Off.

Oggi lo chef Damiano Carrara, tra i giudici del programma, ha postato un video in occasione della finale di questa sera su Real Time, dicendo che sarà una “grande festa“. La finalissima del programma, infatti, coincide anche con la centesima puntata: “Che combo!”, ha commentato Damiano.

Anche nelle stories del suo profilo instagram Damiano Carrera ha postato la notizia della finale del programma e l’augurio ai concorrenti da parte di Hirohiko Shoda, detto chef Hiro, il cuoco stellato giapponese che era stato ospite in una puntata del programma qualche settimana fa. Potete vedere l’ultima puntata di Bake Off Italia 8 su Real Time questa sera alle 21,20.