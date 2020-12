Antonella Clerici, l’appuntamento “al buio”: “Ci vediamo…”

In un post appena pubblicato su Instagram Antonella Clerici si concede un gesto “liberatorio” rivolta ai telespettatori di The Voice.

Risale a poche decine di minuti da l’ultimo post pubblicato da Antonella Clerici sul suo seguitissimo profilo Instagram. La nota conduttrice e presentatrice si mostra intenta in un gesto liberatorio, col volto proteso in quello che sembra essere un grido da vera “leonessa”, e dà appuntamento “al buio” al suo affezionato pubblico. Ecco le sue parole.

Il messaggio di Antonella Clerici al suo pubblico

“Ci vediamo stasera! – annuncia Antonella Clerici con l’entusiasmo e la carica che ben conosciamo -. Seconda puntata #thevoicesenior @rai1official 21.25. @thevoice_italy @fremantleit con le nostre audizioni al buio, risate, emozioni… @loredanaberteofficial @gigidalessioreal @clementinoiena @albano_official_ @jasminecarrisi ❤️”.

Musica per le orecchie – è il caso di dirlo – per i suoi fedelissimi fan e followers. “Ovvio, non aspetto altro il venerdì!” scrive un utente. ” Così mi piaci 😉” gli fa eco un altro. E un altro ancora: “In bocca al lupo 🍀 sei grande 🥂❤️❤️❤️”. Ma sono tantissimi i commenti di apprezzamento, i like e le condivisioni delle parole dell’Antonella Nazionale, tra i vip nostrani più seguiti sui social.

Appuntamento dunque a stasera in prima serata su Rai1 con The Voice Senior, trasmissione che ha debuttato una settimana fa ottenendo buoni risultati in termini di ascolti e ricevendo anche il plauso (tutt’altro che scontato) dalla critica, a partire da TvBlog). Naturalmente non sono mancate le polemiche, a causa del taglio dello sketch con Elettra Lamborghini, richiesto dall’Amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini. Ma questa è un’altra storia…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

EDS