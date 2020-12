Amici 2020, anticipazioni sabato 5 Dicembre: nuove sfide e colpi di scena

Una nuova puntata di Amici è alle porte, e i telespettatori sono curiosi di scoprire quello che succederà. Ecco a voi alcune anticipazioni.

L’appuntamento di domani, sabato 5 Dicembre, con la giuria e i concorrenti di Amici 2020 è oramai alle porte. Colpi di scena e inaspettate svolte sorprenderanno il pubblico, che non vede l’ora di assistere alla nuova puntata del talent show. Ecco a voi qualche succosissima anticipazione dell’episodio di domani.

È tanta la carne al fuoco per quel che riguarda l’episodio di domani. Una delle protagoniste assolute sarà senza dubbio Arianna Gianfelici. Il suo destino all’interno della scuola, rimasto incognito dalla settimana scorsa, verrà finalmente svelato. Che cosa avrà la giuria in serbo per lei? Il suo banco, nonostante tutto, non è a rischio. Il giudice Arisa infatti ha dichiarato che, nel caso in cui Rudy Zerbi decidesse di non confermare la sua maglia, la prederebbe in squadra. Nonostante questo, l’uomo, secondo le anticipazioni, sceglierà di sospendere per un’altra settimana il giudizio, tenendo la maglia di Arianna, la cui esibizione sarà a parer suo insoddisfacente.

Ad essere in difficoltà durante la prossima puntata sarà anche il concorrente Evandro. Il ragazzo infatti dovrà fare i conti con alcune parole pronunciate in merito ai brani che gli sono stati assegnati e ai rispettivi artisti. L’allievo si esporrà soprattutto in merito a Samuele Bersani. Che cosa avrà detto sull’artista? Rudy Zerbi deciderà comunque di non lavorare più con lui, lasciando il concorrente in mano ad Arisa e Anna Pettinelli.

Altre novità coloreranno la puntata di domani. Kika vincerà infatti la sfida contro Giulia, ed Esa riuscirà a trovare un produttore dopo la batosta subita durante l’episodio della settimana scorsa. Letizia invece, con il brano Vacanze romane, non convincerà particolarmente la giuria. Leonardo si esibirà con il brano prodotto da Michele Canova, e Martina e Riccardo danzeranno insieme, riuscendo a recuperare la felpa e confermare il banco. Anche Samuele e Rosa rimarranno nella scuola, e Giulia riuscirà a convincere Veronica Pepparini con la sua esibizione.

Amici 2020, prossima puntata: ospiti e anticipazioni

Sono tutti pronti alla prossima puntata d Amici 2020, in onda domani. L’ospite per eccellenza sarà Aiello, la cui presenza accenderà sicuramente l’intero episodio. Alessandra Celentano riconfermerà invece la sua situazione, rimanendo ancora senza nessun ballerino. Sangiovanni presenterà il suo inedito, mentre Daddy e Aka7even si esibiranno con brani rispettivamente di Irama e Billie Eilish.