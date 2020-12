Valeria Marini, finisce malissimo col fidanzato Gianluigi Martino: gravi accuse

L’amore tra Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi Martino sembra essere ormai tramontato. Vediamo cosa è successo tra i due.

La storia d’amore tra la Marini e Martino è arrivata davvero a un punto di non ritorno. Dopo due anni intensi, il sipario è calato su questa coppia. Durante la relazione, Martino ha anche fatto da manager alla showgirl e sembrava che tutto andasse a gonfie vele.

Il legame che li univa si sarebbe sciolto a causa di voci e pettegolezzi che hanno fatto storcere il naso prima a Gianna Orrù, la madre della Marini e poi alla showgirl stessa. Il fatto è avvolto da molti punti oscuri tanto che la stessa donna non vuole svelare troppi dettagli.

Valeria Marini e Gianluigi Martino: “hanno iniziato a buttare fango su di me”

I presunti pettegolezzi metterebbero in dubbio la serietà dei sentimenti di Martino. In particolare, si punterebbe il dito contro la voglia di apparire e farsi pubblicità di Martino che avrebbe sfruttato la Marini. La donna si è recentemente recata nel salotto di Verissimo il 28 novembre, ma nonostante l’amarezza non ha portato fatti concreti. “Momento difficile, è stata una tragedia nella tragedia“, ha dichiarato per poi aggiungere “Sono state dette cose che non appartengono alla verità”.

Se la Marini rimane molto sul vago, Martino cerca di difendersi da tutte le accuse che sono piombate su di lui. L’uomo ha prontamente accolto l’invito nel salotto di Barbara D’Urso per chiarire la sua posizione. Nonostante le buone intenzioni, ha dovuto subire gli attacchi dell’opinionista Tonon che l’ha apertamente accusato di aver “turlupinato” la Marini. Martino però si appella a tutti coloro che l’hanno diffamato, chiedendo di portare prove evidenti e non voci e pettegolezzi.

La vicenda è aggravata ancora di più dalla presenza di una diffida: a Gianluigi Martini è vietato di utilizzare il nome e le vicende personali della Signora Valeria Marini. Nonostante questo documento, dobbiamo ammettere che l’uomo non ha mai raccontato fatti personali della showgirl ed è sempre stato molto discreto. A questo punto, tutti si chiedono come proseguirà la vicenda.