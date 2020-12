Test della personalità: vedi qualcos’altro oltre il cane?

Questo test della personalità permette di capire se nella vita ti manca ancora qualcosa o hai tutto per affrontarla, cosa vedi?

Le illusioni ottiche come quella che trovate qui sopra sono affascinanti. Permettono infatti di metterci in gioco e di capire se siamo in grado di scorgere elementi che per molti sono invisibili. Il riuscirci o meno non è segno di una maggiore o minore intelligenza, ma di una differente attitudine all’osservazione del reale ed in generale di ciò che abbiamo di fronte.

In base al tipo d’immagine è possibile comprendere alcune caratteristiche della tua personalità e questa di “Fido” non fa eccezione. Lo scopo del test è di capire se siete in grado di cogliere una seconda immagine in quella fin troppo evidente del cane. Riuscirci o meno indica delle capacità che potete aver acquisito o meno nella vostra vita. Il gioco ha una regola soltanto: dovete osservare l’immagine per 10 secondi e rispondere subito alla domanda: vedete altro nella foto?

Test visivo: vedi qualcosa oltre al cane?

Prima di darvi la soluzione su che tipo di immagine si cela nel disegno, vi spiegheremo cosa indica l’averla scorta o meno.

Immagine trovata

Se sei riuscito a scorgere la seconda figura nell’immagine del cane significa che sei una persona attenta al dettaglio, capace di notare ogni piccolo particolare che hai di fronte. Nella vita si può sempre migliorare in tutti gli aspetti, ma questa tua capacità di notare anche le piccole cose ti dà un vantaggio notevole in tutto ciò che affronti.

Immagine non trovata

Qualora tu non sia riuscito a scorgere l’immagine celata, significa solo che necessiti di maggiore concentrazione per notare quei dettagli che a prima vista potrebbero sfuggirti. Ciò nonostante sei una persona pronta a mettersi in gioco e ad accettare anche le sconfitte per poter crescere e imparare, questo ti rende pronto a grossi passi in avanti.

Qual è l’immagine celata

Sia che l’abbiate scorta, sia che non ci siate riusciti, adesso vorrete sicuramente sapere di che tipo di immagine si tratti. Nel primo caso per avere conferma che la vostra sensazione sia corretta, nel secondo per capire cos’è che proprio non riuscite a vedere. Se concentrate l’attenzione sull’orecchio del cane, noterete che la forma e la colorazione del pelo delineano la figura del suo padrone. Qui sotto vi mettiamo l’immagine evidenziata per poterla vedere più agevolmente.