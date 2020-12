Temptation Island, ancora bufera tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli

Anna Boschetti rompe il silenzio ad un mese dalla rottura con Andrea dopo Temptation Island, e la guerra tra i due non è ancora finita.

I fatti che hanno coinvolto i due concorrenti di Temptation Island, Anna e Andrea sono noti ai più esperti di gossip e chiacchiere. I due si erano lasciati dopo che Anna aveva scoperto un tradimento da parte del fidanzato.

La ragazza, infatti, aveva “spiato” Andrea e lo aveva spinto a confessare di aver invitato nel suo ristorante due ex tentatrici, Beatrice e Angelica ma non di aver tradito Anna. Ad un mese dalla rottura tra i due, Anna Boschetti ha rotto il silenzio.

Anna Boschetti contro Andrea: “L’ho sbattuto fuori casa”

Anna Boschetti ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, in cui ha rivissuto gli eventi con l’ex ragazzo. L’ex tentatrice ha ribadito di essere convinta del tradimento di lui e che ci sia quindi stato molto di più di un semplice invito al ristorante. Dopo una furiosa lite tra i due sull’argomento, lei ha sbattuto Andrea fuori di casa nonostante i continui e persistenti tentativi di lui di riappacificarsi e farle sentire la sua versione dei fatti.

La Boschetti sembra ormai ferma nella sua decisione di non tornare più insieme all’ex: “Si goda le sue bambinate da 27enne, io cerco altro“. Tuttavia, la ragazza ha anche rivelato a Novella 2000 che Andrea avrebbe un solo modo per riconquistarla: “Mi dovrebbe chiedere di sposarlo. Perché sì, va bene fargli capire che gli manco o lasciarmi una rosa sul parabrezza, ma erano gesti che potevano andarmi bene da ragazza. Dove sono i discorsi seri e le promesse vere? Non mi ha mai regalato la famosa fedina di brillanti, né abbiamo riparlato per esempio di figli insieme.“

Questi discorsi, Anna, li ha sempre fatti fin dalla sua partecipazione aTemptation Island e la sua rabbia sta proprio nel fatto che, nonostante Andrea sapesse che non avrebbe dovuto fare giochetti con lei e trattarla male, ha scelto comunque di farlo mettendo a repentaglio, e poi rovinando, il loro rapporto.