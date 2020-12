Silvia Sardone, chi è l’europarlamentare della Lega: foto, vita e carriera

Silvia Sardone è dal 2019 europarlamentare della Lega di Matteo Salvini, dopo essere uscita da Forza Italia. Cosa sappiamo di più su di lei?

Silvia Sardone, da un anno è europarlamentare della Lega. Il sodalizio con il partito di Matteo Salvini è arrivato dopo che la Sardone si è allontanata da Forza Italia e da Silvio Berlusconi, per divergene politiche.

Leggi anche–> Lara Comi arrestata: quali sono le accuse contro l’ex europarlamentare

Tutto quello che sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Silvia Sardone, carriera e vita privata

Silvia Sardone è nata a Milano, il 25 dicembre 1982 e ad oggi è legata al partito politico di Salvini, la Lega. Nel 2007 si è laureata in Giurisprudenza all’Università commerciale Luigi Bocconi nella sua città natale. Ha poi svolto un praticantato presso uno studio di diritto del lavoro e ha ottenuto una borsa di studio per un dottorato di ricerca all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Leggi anche–> Morto Peppino Caldarola, addio all’ex parlamentare e direttore dell’Unità

Nel 2006, appena un anno dopo la sua laurea, è stata eletta con Forza Italia, di Silvio Berlusconi, al Consiglio di Zona 2 di Milano per poi passare, nel 2016, al consiglio comunale. Nel 2018 la Sardone ha lasciato Forza Italia, per legarsi a Matteo Salvini e alla Lega, annunciando sui suoi profili social che ormai il suo ex partito non rispecchiava più quelle che erano le sua vedute politiche e le idee. La europarlamentare ha comunque ringraziato Silvio Berlusconi per averla fatta avvicinare al mondo della politica.

Leggi anche–> Nilde Iotti, chi è: vita privata, carriera politica e storia dell’ex parlamentare

Attualmente è europarlamentare della Lega e coordinatrice del gruppo nella commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare per il gruppo Identità e Democrazia.

Per quanto riguarda la vita privata di Silvia Sardone, si sa che è legata sentimentalmente con il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, anche lui appartenente alla Lega, con cui ha avuto due figli.