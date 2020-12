Rosanna Lambertucci, il dramma del marito a ‘Oggi è un altro Giorno’

Ospite di ‘Oggi è un altro Giorno’ su Rai 1, la conduttrice Rosanna Lambertucci tornerà su un evento drammatico della sua vita.

Ad ‘Oggi è un altro Giorno‘ Rosanna Lambertucci sarà tra gli ospiti della puntata di giovedì 3 dicembre 2020. La nota conduttrice tv ed esperta di benessere del corpo ripercorrerà la terribile vicenda vissuta nel 2014. Alla conduttrice Serena Bortone ed ai telespettatori, il noto volto televisivo nativo del 1945 racconterà della scomparsa di suo marito Alberto Amodei.

Nonostante i due fossero separati, vigeva grande affetto reciproco ed a guardarli insieme non sarebbe mai venuto in mente che non stessero più l’uno accanto all’altra come coniugi. Un altro dramma riguarda Angelica Amodei, che di Rosanna Lambertucci è la figlia e che nacque dopo ben cinque aborti spontanei e la morte di una figlia dopo appena tre giorni dal parto. Storie di vita che sono proprie a non poche persone ma che servono per cercare di mandare un messaggio. E cioè che anche nei momenti più tristi occorre trovare la forza per reagire ed andare avanti. Per quanto riguarda la vita professionale della Lambertucci, in tanti la ricordano per il suo programma ‘Più Sani, più Belli’, a lungo in onda sugli schermi della Rai.

Rosanna Lambertucci, l’allontanamento dalla Rai senza sapere perché

Della trasmissione lei fu ideatrice ed autrice, oltre che conduttrice in maniera ininterrotta nel periodo che va dal 1981 al 1997. Da allora è sorta una pletora di altri format televisivi simili, che trattano argomenti inerenti la corretta alimentazione, il fitness e la cura del corpo. Inoltre la bravissima Rosanna prestò il suo volto anche ad una delle puntate settimanali di ‘Luna Park’, magnifico quiz show che vedeva l’avvicendarsi di famosi conduttori Rai per ogni giorno della settimana. Nel quinquennio 2004-2009 la vediamo invece a ‘Domenica In’ in qualità di opinionista fissa. Poi però il rapporto con la Televisione di Stato si è interrotto di colpo, e non se ne conosce il motivo. Lei ritorna ora su Rai 1 a distanza di ben 11 anni, con questa sua apparizione da ‘Oggi è un altro Giorno’.

