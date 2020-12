Paolo Brosio, la rivelazione di Cecchi Paone: “Ci siamo baciati”

Ancora una rivelazione importante sul passato di Paolo Brosio, ex concorrente del Grande Fratello Vip: parla Alessandro Cecchi Paone

Rivelazioni importanti da parte di Alessandro Cecchi Paone durante “Pomeriggio Cinque” in cui ha svelato un episodio del passato: “Una notte io e Paolo Brosio eravamo stravolti, stanchi e soli e ci siamo baciati”. Poi è entrato nei particolari spiegando ciò che avvenne: “Abbiamo lavorato a lungo insieme al Tg4 a Milano 2, durante la Guerra del Golfo era il 1990, 1991″. Così, a distanza di anni, escono fuori verità davvero suggestive: subito dopo lo stesso Brosio ha rivelato di aver baciato anche Patrizia Groppelli quando lei aveva 18 anni.

Paolo Brosio, non è arrivata la conferma

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip non ha smentito né confermato l’indiscrezione lanciata dal suo collega. Non si è capito davvero se scherzasse o meno, ma lo stesso Cecchi Paone ha provocato il collega: “Paolo non ti ricordi?“. Poi sono arrivati gli applausi in studio, provocati dalla conduttrice Barbara d’Urso.