Ozzy Osbourne chi è: carriera, vita privata e curiosità del cantante

Conosciamo meglio la storia di Ozzy Osbourne: tutta la sua carriera con le difficoltà riscontrate con le curiosità sulla vita privata

Oggi ricorre il 72esimo compleanno di Ozzy Osbourne. Il suo vero nome è John Michael Osbourne che nasce a Birmingham il 3 dicembre 1948. Per tanti è stato un punto di riferimento come cantautore, compositore e attore britannico. Prima ha partecipato con i Black Sabbath diventando così popolare per poi intraprendere la vita da solista. Viene così riconosciuto come “il padrino dell’heavy metal” visto che è stato anche considerato un vero e proprio innovatore di questo genere. Dagli atteggiamenti trasgressivi, mettendo in circolo numerose polemiche per quanto riguarda gli ambienti religiosi e conservatori. Tanti eccessi nella sua vita privata, ma da solista ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Tanti i problemi avuti con la droga e alcol e così verso la fine degli anni Settanta ha inizio il suo declino, ma poi si riprende grazie al supporto della moglie Sharon pensando ad un progetto da solista. Nel 1980 esce il disco Blizzard of Ozz con un successo davvero clamoroso.

Leggi anche —> Ozzy Osbourne Parkinson | Rivelazione terribile | “Si, sono malato”

Ozzy Osbourne chi è: vita privata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ozzy ha sempre così continuato la sua carriera da solista progettando anche uno show su Mtv, The Osbournes, in cui ha ripercorso la sua vita privata con le vicende familiari. Nel 2011 è tornato a formare una reunion dei Black Sabbath con la pubblicazione del album, The End, uscito nel 2013. Il suo ultimo concerto ha avuto, infine, luogo a Birmingham, nella sua città natale, il 4 febbraio 2017. In questi ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute, ma ha continuato a lavorare pubblicando nel 2020 un nuovo album, Ordinary Man. Infine, ad inizio 2020 ha svelato di avere il Parkinson.