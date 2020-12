Oroscopo del giorno, venerdì 4 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Un nuovo mese è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 4 Dicembre 2020.

Dicembre è finalmente cominciato, e siamo dunque all’inizio di un nuovo scintillante mese. Chi cosa ci riserveranno oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 4 Dicembre 2020.

Venerdì 4 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi si prospetta decisamente allegra. Gli astri saranno tutti dalla vostra parte, dunque lanciatevi, sia in amore che sul lavoro, senza pensare al resto. Attenzione però agli imprevisti: potrebbe accadere qualcosa di inaspettato.

Toro. Affrontare la giornata di petto è il consiglio migliore per quel che riguarda le prossime ore. È il momento di far valere le vostre idee, non lasciatevi dunque intimorire. Attenzione a non cedere alla malinconia e soprattutto a non dubitare delle vostre capacità.

Gemelli. Ancora cielo grigio per voi, ma niente panico, è in arrivo il sereno, stringete i denti. Le persone care vi sosterranno nel migliore dei modi, anche durante le situazioni più difficili. Un buon consiglio è quello di dedicar loro maggior tempo e di affrontare i problemi con più leggerezza.

Cancro. Un po’ di confusione potrebbe, durante la giornata di oggi, rompervi le uova nel paniere. L’idea migliore è quella di tenersi lontani dalle scelte difficili e dalle questioni spinose. Rimandate tutto il possibile a domani.

Leone. La giornata di oggi si prospetta decisamente caotica. I numerosi impegni potrebbero levarvi qualche ora di riposo, ma non demordete: tutti i vostri sacrifici saranno ricompensati. Questo è il momento di dare il massimo!

Vergine. Le prossime ore si trascineranno dietro qualche conflitto. Molto probabilmente avete lasciato alcune questioni in sospeso, ed è arrivato il momento di risolverle una volta per tutte. Cercate di andare dritti al sodo e di non perdervi in frivolezze.

Bilancia. Le prossime ore saranno per voi decisamente malinconiche. È normale accusare un po’ di stanchezza, dunque mantenete la calma e non cedete allo sconforto. Un consiglio vincente potrebbe essere quello di rilassarsi e di dedicare un po’ di tempo a sé stessi.

Scorpione. Siete a un passo dal traguardo, e presto potrete godere dei risultati di tutti i vostri sforzi. Non gettate dunque la spugna, ne varrà la pena. Il Cielo e le Stelle vi sorrideranno, non lasciatevi dunque prendere dal malumore.

Sagittario. Si sente aria di festeggiamento, e il buonumore sta colorando le vostre giornate. L’allegria e la fortuna saranno tratti distintivi delle prossime ore, ma state attenti a non perdere la concentrazione, soprattutto in ambiente di lavoro.

Capricorno. Buone notizie per voi, la giornata di oggi sarà sicuramente brillante. La Dea bendata è dalla vostra parte, dunque approfittatene per buttarvi senza alcun ripensamento nelle situazioni che ultimamente vi hanno dato qualche problema.

Aquario. Molto probabilmente alcuni conti non tornano, e durante la giornata di oggi continueranno a non farlo. Niente panico però, il consiglio migliore è quello di mantenere il sangue freddo e ragionare bene sul da farsi.

Pesci. Vecchie conoscenze potrebbero tornare a farvi visita, non fatevi cogliere impreparati! La parola d’ordine della giornata è senza dubbio costanza. Proprio così, soltanto tramite l’impegno riuscirete ad ottenere i risultati desiderati.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.