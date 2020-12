Nicola Savino, chi è la moglie Manuela Suma: età, foto, lavoro

Manuela Suma è una nota stylist, con un talento innato, ed è anche la moglie del popolare conduttore televisivo Nicola Savino.

Manuela Suma è una costumista che lavora spesso dietro le quinte nel mondo del piccolo schermo. Ha una passione per la moda, un talento innato e una forte determinazione e il suo non è un nome sconosciuto, in quanto è anche la moglie del conduttore televisivo Nicola Savino.

Riguardo a Manuela Suma non ai hanno moltissime informazioni, neanche sulla sua data di nascita. E’ più giovane del marito di 8 anni, quindi dovrebbe essere nata nel 1975. Ha frequentato il liceo a Sesto San Giovanni e si è trasferita a Milano per raggiungere i suoi obiettivi lavorativi. Ha conosciuto il marito Nicola Savino quando lavorava per Radio Deejay, in seguito ha intrapreso la carriera da stylist e costumista ed ha lavorato per diversi programmi televisivi. Da grande appassionata di moda ha iniziato a lavorare nel 2019 sulla sua prima linea di costumi da bagni, Beachside. La sua testimonial per la campagna è stata Alessia Marcuzzi.

Manuela Suma e Nicola Savino, un amore da sogno

Manuela Suma ha sposato il conduttore de “Le Iene“, Nicola Savino, il 29 maggio 2009. I due sono genitori di Matilda, nata nel 2006, e vivono nella Capitale lombarda. Il presentatore e speaker radiofonico ha parlato della loro storia d’amore, iniziata dopo un matrimonio finito male.

Sembra che per Nicola e Manuela sia stato un colpo di fulmine e, ancora oggi, i due sono una coppia innamoratissima. I due amano sorprendersi a vicenda, come quando il conduttore per i 40 anni di lei l’ha bendata, ha riunito tutti i loro amici e le ha fatto trovare a casa Marco Masini, il suo cantante preferito di quando era una ragazzina, seduto al pianoforte.