Milan Celtic Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Milan e Celtic è valido per la prima giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le buone prestazioni delle italiane in Champions League, oggi tocca alle tre formazioni impegnate in Europa League. Alle 18.55 apre il Milan che ospita il Celtic e che ancora una volta sarà privo di Ibrahimovic. Le ottime prestazioni in campionato non fanno il paio con quelle in coppa per i rossoneri.

In realtà, oggi il Milan con la vittoria sarebbe al turno successivo, ma un pareggio e una sconfitta con il Lilla, sommato alla sofferenza nel superare il terzo turno preliminare contro il Rio Ave, un po’ offuscano il percorso in Europa League dei rossoneri. In ogni caso, oggi si gioca per i tre punti e per chiudere il discorso qualificazione.

Precedenti di Milan – Celtic e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro tra i padroni di casa del Milan e gli scozzesi del Celtic sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. Il match non è visibile anche in chiaro.

Sono 11 – compreso il match dell’andata – in tutto i precedenti tra le due squadre, sebbene sia la prima volta che le due formazioni si affrontano in Europa League. Infatti, i precedenti sono tutti in Champions League e in precedenza in Coppa dei Campioni. Bilancio nettamente a favore dei rossoneri: 7 vittorie, 3 i pareggi e uno il successo degli scozzesi risalente nel 2007. Nelle ultime quattro partite, altrettante le vittorie del Milan.

Milan e Celtic, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Lennon stanno completando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Julien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard.