Mamma ho perso l’aereo, quando va in onda: orario e canale

Mamma ho perso l’aereo è uno dei film più attesi del periodo natalizio. Mentre lo aspettiamo in prima serata, vediamo dove possiamo guardarlo.

Questo film è uno dei più celebri cult movie natalizi. E’ stato scritto e prodotto nel 1990 da John Hughes e diretto da Chris Columbus. Già dal suo debutto al botteghino ottiene grande successo.

Ad oggi rimane ancora sulla cresta dell’onda dato che continua a far divertire il pubblico. Le gag esilaranti e la simpatia del protagonista riescono sempre a strappare una risata. Visto che il mese di dicembre è ufficialmente iniziato, molti telespettatori si chiedono quando il film verrà messo in prima serata.

Mamma ho perso l’aereo: dove si può vedere

Solitamente il film viene trasmesso in casa Mediaset e più precisamente su Italia Uno o Canale 5. In attesa di sapere quando il palinsesto lo metterà in programmazione, la pellicola è disponibile anche in streaming. Lo troviamo con la modalità acquisto su: Rakuten TV a 8,99€ per la versione SD, a 8,99€ per la versione HD; CHILI a 8,99€ per la versione SD, a 8,99€ per la versione HD; Google Play; Apple Itunes a 8,99€ per la versione HD; Amazon Prime Video a 7,99€ per la versione SD a 8,99€ per la versione HD. Insomma, sembra proprio che i veri appassionati e i più impazienti avranno modo di godersi il film sulla piattaforma che più gradiscono.

Mamma ho perso l’aereo crea davvero una perfetta ambientazione per il periodo natalizio. Il tipico quartiere americano, le case illuminate a festa e la coinvolgente colonna sonora trasportano i telespettatori dentro al film.

Infatti, è proprio a Natale che il piccolo Kevin viene lasciato da solo a casa. Il ragazzino si troverà costretto a difendere l’abitazione da due malintenzionati. Tutta la sua astuzia sarà usata per costruire una serie interminabile di trappole. Speriamo di poter godere presto di questa pietra miliare.