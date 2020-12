Malena Nazionale, l’invito ai fans: “Cosa mi fareste?” – FOTO

Sempre provocante e seducente, Malena Nazionale rivolge una domanda ai suoi ammiratori, di quelle che chiunque fra loro vorrebbe ascoltare.

Da mesi ha imparato a lavorare in smart working, Malena Nazionale. Nota ai più anche come ‘Malena la Pugliese‘, la bellissima attrice hard pugliese originaria di Noci, in provincia di Bari, ha intensificato la propria attività sui social network da quando c’è l’emergenza pandemia in Italia. La 37enne è molto presente in particolar modo su Instagram e su OnlyFans. Piattaforma, quest’ultima, dove è possibile vederla come lo stesso Instagram non consente. Lei ama stimolare la fantasia dei suoi tantissimi followers. E ad ogni post pubblicato inventa sempre un modo per farsi ammirare e desiderare.

Ora Malena chiede agli ammiratori cosa farebbero se lei si presentasse davanti a loro con quell’abbigliamento. E gli scatti allegati dicono tutto. La donna si presenta al massimo della sua bellezza, è una vera e propria gioia per gli occhi ed i fans dimenticano le cose brutte che stanno avvenendo da mesi e mesi a causa del dilagare del virus. D’altro canto la stessa Malena si autodefinisce “portatrice sana di felicità”. E come darle torto.

Malena Nazionale, una donna impossibile da domare

L’impossibilità di potere lavorare sul set ha portato Malena ma non solo a doversi reinventare. Ed i social network rappresentano un modo efficace e diretto di interagire con gli ammiratori. I quali le fanno sempre sapere di essere pazzi di lei. Ora non resta altro che attendere il prossimo posto social di Filomena Mastromarino, e stravedere per lei.

