Gilles Rocca rivela il suo compenso a Ballando con le stelle

Gilles Rocca, vincitore di quest’edizione di Ballando con le stelle, rivela qual’è stato il suo compenso per il talent show.

L’attore e regista Gilles Rocca è reduce dall’ultima edizione di “Ballando con le stelle“, che ha concluso come vincitore. Prima di tutto, però, l’artista è un fonico e possiede una ditta familiare impegnata da 19 anni al “Festival di Sanremo“, pertanto sta soffrendo l’emergenza Coronavirus come molti personaggi del mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE -> Gilles Rocca molla tutto: “Niente matrimonio e figli”

LEGGI ANCHE -> Gilles Rocca, rivelazione scioccante: “Hanno cercato di violentare la mia fidanzata”

Nonostante si sia fatto notare nella vicenda tra Bugo e Morgan, per la ditta di Gilles Rocca questo non è stato un anno semplice e il giovane lo ha raccontato anche in un’intervista. “Sono stati mesi assurdi, di ansia. Senza il contratto per Ballando, con il mondo dello spettacolo fermo, sarebbero stati mesi durissimi. Durante il primo lockdown la ditta ha fatturato solo 150 euro per il noleggio di una chitarra“, ha raccontato l’artista. Come per tanti operatori del mondo dello spettacolo, infatti, anche la ditta di Rocca ha incontrato delle difficoltà e, senza la partecipazione al talent di Milly Carlucci, per lui e i suoi collaboratori sarebbe stato davvero un periodaccio.

LEGGI ANCHE -> Gilles Rocca, matrimonio con Miriam Galanti: la clamorosa notizia

Gilles Rocca e l’amore per Miriam Galanti

Gilles Rocca si è detto pronto per tornare al “Festival di Sanremo“, dove ha incontrato uno dei suoi miti: il pugile Mike Tyson. A causa dell’emergenza sanitaria, la kermesse è slittata dal 2 al 6 marzo. L’artista, nel frattempo, ha dichiarato di volersi affermare come regista e attore per tornare a lavorare con la fidanzata Miriam Galanti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Rocca è legato a Miriam Galanti da ben 12 anni e i due convivono a Roma. Si sono conosciuti al Centro sperimentale di cinematografia e tra loro è stato un colpo di fulmine. Per il momento, però, sembrano non sentire la necessità di sposarsi o allargare la famiglia. Per l’attore e regista, però, la sua compagna è la donna giusta, la compagna perfetta con cui trascorrere la vita insieme.