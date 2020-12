Questa sera in onda su Rai 1 “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso” con Donatella Finocchiaro. Ma chi è il regista Francesco Miccichè?

Oggi 3 dicembre, su Rai 1 andrà in onda “Io, una giudice popolare al Maxi processo”, una docu-fiction con protagonista Donatella Finocchiaro nei panni di Caterina, che impersona Teresa Cerniglia, Maddalena Cucchiara e Francesca Vitale le tre giurate poplari al Maxiprocesso contro la mafia negli anni ’80.

Ma scopriamo qualcosa di più sul regista Francesco Miccichè.

Francesco Miccichè, chi è e cosa ha fatto

Francesco Miccichè è nato a Roma il 17 ottobre 1966 ed è un regista e sceneggiatore italiano, conosciuto nel mondo del cinema e della ficiton. Figlio d’arte, suo padre era un critico cinematografico, Francesco ha iniziato la gavetta nel mondo del grande schermo fin da piccolo, come assistente operatore.

Ha poi ricoperto diversi ruoli sul seti, come operatore di macchina e assistente al direttore della fotografia, prima di esordire come regista. Il suo primo lavoro è un cortometraggio con Pierfrancesco Favino e Elda Alvigni intitolato “Baci proibiti”, in cui un uomo è costretto a fare i conti con la sua ossessione di voyeur. Più tardi Miccichè è sbarcato sul piccolo schermo, realizzando come regista diversi prodotti televisivi, tra cui “Sfide“, “Un posto al sole“, “La nuova squadra“, “Liberi di giocare“,”I liceali” e molti altri.

Micchicè è anche regista dell’attesissima docu-fiction che andrà in onda questa sera in prima serata su Rai1, “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso” che racconterà di uno dei punti di svolta nella lotta alla mafia in Italia: il Maxiprocesso a cui hanno preso parte anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La protagonista sarà intepretata da Donatella Finocchiaro e con lei sarà presente anche Nino Frassica. ù