Carriera e curiosità su Viviana Cangiano e Serena Pisa, le Ebbanesis

Scopriamo di più sulle Ebbanesis: chi sono Viviana Cangiano e Serena Pisa, carriera e curiosità sul duo di “Qui e adesso”.

La loro pagina Facebook ha raggiunto quasi 170mila “mi piace” e nel giro di poco tempo sono diventate un fenomeno social non indifferente: loro sono le EbbaneSiS, il duo musicale composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa. La grande opportunità televisiva arriva nell’autunno 2020, quando vengono scelte da Massimo Ranieri come presenza fissa di “Qui e adesso”.

In questi anni, i loro video su Youtube hanno conquistato il pubblico del web e anche qualche personaggio noto. Non solo Massimo Ranieri, ovviamente, ma anche ad esempio Maurizio De Giovanni, autore de “Il Commissario Ricciardi” e de “I Bastardi di Pizzofalcone”, che le ha volute alla presentazione di un suo romanzo, ormai qualche anno fa.

Chi sono le Ebbanesis: carriera e curiosità

Nel frattempo, hanno anche dato il via – già da qualche anno alla loro tournée: dopo l’esordio al Teatro Sancarluccio di Napoli, hanno scavalcato i confini partenopei. Milano e Firenze, ad esempio, hanno già ospitato i loro spettacoli in cui lo swing incontra la tradizione napoletana. In estate, si sono esibite in diverse località campane: Marina di Camerota, Sorrento, Napoli, per citare quelle che le hanno viste protagoniste nei giorni prossimi a Ferragosto.

Grande successo – nonostante il lockdown – ha ottenuto il disco uscito a gennaio, “Transleit”, mentre c’è attesa per vederle anche sul grande schermo. Anche loro infatti sono state scelte da Mario Martone per la sua ultima pellicola, Qui rido io, film incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta e interpretato da Toni Servillo, ancora in fase di lavorazione anche per le travagliate vicissitudini legate al Coronavirus. Ad aprile infine è uscito il loro primo inedito “Schiara Juorno”.