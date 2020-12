Donatella Finocchiaro, chi è l’ex marito Bruno Torrisi: vita e carriera

Bruno Torrisi è collega ed ex compagno di vita della nota attrice Donatella Finocchiaro. Tutto quello che sappiamo sulla sua carriera e vita privata.

Donatella Fiocchiaro sarà l’attrice protagonista della nuova fiction Rai1 sul Maxiprocesso contro la mafia, “Io, una giudice popolare al Maxiprocesso”, in onda questa sera in prima serata sulla prima rete.

Ma chi è l’ex marito dell’attrice, Bruno Torrisi? Ecco tutto quello sappiamo su di lui.

Bruno Torrisi, chi è e cosa ha fatto

Bruno Torrisi è un attore nato a Giarre, in provincia di Catania, il 19 maggio 1961 ed è conosciuto dal pubblico televisivo per alcuni ruoli in fiction di punta del palinsesto italiano. In particolare, i telespettatori lo hanno amato nel suo ruolo dell’ispettore Licata nella fiction “Squadra Antimafia – Palermo Oggi” e lo spin off “Rosy Abate – La serie”.

Torrisi, nato e cresciuto in Sicilia, si è diplomato alla Scuola D’Arte Drammatica del Teatro e ha anche un diploma come istruttore di arti marziali, in particolare di Taijiquan, Kung Fu wushu.

E’ conosciuto e amato dal pubblico per i suoi ruoli in molte fiction e film polizieschi, spesso che trattano del tema della mafia. Alcuni titoli in cui è comparso Torrisi sono me ne “Il commissario Montalbano” , “Paolo Borsellino”, “L’ultimo dei Corleonesi”, “Il capo dei capi”, “L’isola dei segreti – Korè“. Il suo ruolo più iconico è forse quello del Questore Licata nella fiction “Squadra Antimafia – Palermo oggi”.

Per quanto riguarda la vita privata, Bruno Torrisi è stato sposato con l’attrice Donatella Finocchiaro, da cui si è tuttavia separato dopo solamente un anno di matrimonio. Al momento la sua compagna di vita è il soprano Marianna Cappellani, dalla quale nel 2011 ha avuto anche una figlia, Michela.