Diego Maradona, le parole di Pelè: “Non è migliore di nessuno”

Da sempre contrapposto per talento a Diego Maradona, Pelè ha voluto esprimere il suo giudizio definitivo sull’amico-rivale.

E’ vezzo dell’essere umano comparare qualsiasi cosa, trovare un termine di paragone per associare qualcosa di inspiegabile ad una categoria nota. Non si tratta di volontà di denigrare o di sminuire qualcosa o qualcuno, ma di un meccanismo inconscio che ci permette di andare per associazioni e comprendere meglio il reale. Per poter categorizzare, però, c’è bisogno di porre un metro di paragone.

Ovviamente questa abitudine è stata trasposta nel mondo del calcio, dove ogni epoca vede un calciatore divenire metro di paragone. Ai giorni nostri i giovani calciatori si vedono paragonare principalmente a Leo Messi, ma ci sono anche quelli che vengono messi a paragone con altri grandi del calcio moderno, come Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Anche i metri di paragone di oggi hanno dei metri di paragone a cui essere associati. Lo sa bene Messi che per tutta la carriera è stato messo a confronto con Diego Maradona, perdendo nettamente il duello per popolarità e risultati con la nazionale albiceleste.

Le parole di Pele su Diego Maradona

Anche Diego Maradona ad inizio carriera è stato paragonato ai grandi del calcio argentino del passato. Si diceva di lui che fosse il nuovo Di Stefano o il nuovo Omar Sivori. Quando ha segnato la storia, però, nessuno a più osato metterlo a paragone con i suoi illustri predecessori, da quel momento Diego è stato il più grande d’Argentina e del mondo. Ma un paragone non lo ha mai abbandonato, quello con il più grande della nazione calcisticamente rivale (il Brasile): Pelè.

Proprio Edson Arantes do Nascimiento, in queste ore ha voluto porre fine una volta per tutte all’eterna domanda: chi è stato il più forte tra Pelè e Maradona? Parlando dell’amico, rivale solo per i giornali ed i commentatori al bar, Pelè ha dichiarato: “Oggi so che il mondo sarebbe molto migliore se potessimo confrontarci di meno e iniziare ad ammirarci di più. Quindi, voglio dire che sei incomparabile“. Insomma Maradona era unico, compararlo con qualcun altro è solo un modo per cercare di definire l’indefinibile, qualcuno che era talmente diverso dagli altri da non poter essere categorizzato.