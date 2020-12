Quando parla Conte, conferenza stampa del premier per il nuovo Dpcm

Pronto il nuovo Dpcm che andrà in vigore a partire da venerdì 4 dicembre 2020: il Premier Conte potrebbe illustrare le novità in conferenza stampa

Ancora novità importanti per contrastare l’emergenza sanitaria in vista del prossimo mese decisivo. La bozza del nuovo Dpcm è stata consegnata alle Regioni: nella giornata di oggi dovrebbe così arrivare la risposta prima della conferenza del Premier Conte prevista anche in serata. Tante le novità previste per quanto riguarda le festività natalizie con gli spostamenti che saranno limitati soprattutto nel giorno di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Quando parla Conte, le ultime novità

Nella giornata di oggi dovrebbe esserci così la conferenza stampa del Premier Conte, pronto come sempre ad illustrare tutte le novità in vista di dicembre. Un mese davvero decisivo prima dell’eventuale arrivo del vaccino per contrastare definitivamente l’emergenza Coronavirus. L’obiettivo è quello di riprendere da metà gennaio, a poco a poco, la vita di tutti i giorni per arrivare così a superare per sempre l’emergenza che ormai è presente in Italia dallo scorso marzo.