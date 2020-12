L’assenza prolungata di Carolyn Smith dai social ha fatto crescere la preoccupazione per le sue condizioni di salute da parte dei fan.

La coreografa di danza Carolyn Smith è ormai diventata un personaggio pubblico molto amato in Italia da diverso tempo. A farla conoscere meglio al pubblico ci ha pensato la sua partecipazione annuale al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Il pubblico televisivo si è affezionato a lei per la sua competenza e per i suoi modi decisi ma sempre gentili e cordiali. Un sentimento che si è acuito anche per le vicissitudini che Carolyn ha dovuto affrontare in questi anni.

I fan della coreografa sanno che da anni combatte contro un cancro, che era andato in recessione ma che si è ripresentato. In questi mesi sta continuando a curarsi e spesso condivide con i follower le tappe del suo percorso curativo sui social. Di recente, però, la Smith ha smesso di condividere immagini e stati sulla sua pagina Instagram. Con il passare dei giorni questa assenza ha destato non poche preoccupazioni tra i fan, che si sono cominciati a domandare se le sue condizioni di salute non fossero nuovamente peggiorate.

Carolyn Smith, tranquillizza i fan: “Grazie per i messaggi, sto bene”

Accortasi dei tanti messaggi dei fan, Carolyn Smith questa mattina ha deciso di rispondere per tranquillizzarli sulle sue condizioni di salute e per spiegare il motivo di un’assenza così prolungata dai social: “Tanti messaggi chiedendo se sto bene! Perché sono sparita da social. Grazie per il pensiero… Sto bene ma sto lavorando tanto al mio progetto @sensualdancefit”.

Insomma la coreografa sta bene ed è impegnatissima con un nuovo progetto che le piace e che non vede l’ora di mostrare al suo pubblico. Infatti approfitta dell’occasione per promuoverlo, spiegando che se la vogliono seguire giornalmente in questo periodo, possono trovare aggiornamenti sul suo lavoro sulla pagina Instagram del progetto: “Ieri è partito #AllIWantForChristmasIsMeSDF dove si puoi divertirsi con noi ballando, trucco, frase e challenge. Tanti premi da vinci ogni giorno.. aperto a tutte le donne. Va a vedere. Vi aspetto. Buona serata a tutti”.