Az Alkmaar Napoli Europa League: streaming, formazioni e precedenti

Il match tra Az Alkmaar e Napoli è valido per la prima giornata di Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le buone prestazioni delle italiane in Champions League, oggi tocca alle tre formazioni impegnate in Europa League. In Olanda si affrontano la squadra di casa dell’Az Alkmaar con il Napoli, che necessita di una vittoria. Questa infatti significherebbe strappare il passaggio del turno con una giornata di anticipo.

Non è un impegno da sottovalutare: i partenopei vengono da tre vittorie consecutive in Europa League che li hanno portati in testa al girone, ma nel match d’esordio in casa contro gli olandesi hanno perso. Percorso opposto per l’Az Alkmaar: vinte le prime due, poi una persa e una pareggiata.

Precedenti di Az Alkmaar – Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’AFAS Stadion tra i padroni di casa dell’Ak Alkmaar e gli ospiti partenopei sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

I precedenti con gli olandesi non sorridono per nulla al Napoli. Sono infatti sette in tutto: 5 in Europa League e 2 in Champions League. Le squadre sfidate, oltre che l’Az Alkmaar all’andata, sono Utrecht, PSV Eindhoven e Feyenoord. Una sola la vittoria, contro il Feyenoord nell’edizione di Champions League del 2017/18. Due i pareggi e quattro le sconfitte rimediate. Gli olandesi invece hanno vinto i precedenti incontri con le italiane in casa, nel 1982 in Coppa delle Coppe con l’Inter e nel 2012 con l’Udinese in Europa League.

Az Alkmaar e Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Slot e Gattuso stanno completando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

AZ ALKMAAR (4-2-1-3): Bizot; Sugawara, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners, Midtsjo; De Wit; Stengs, Boadu, Karlsson.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.