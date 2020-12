By

Caos ad Amici, arrestato il ballerino Catello Miotto: accusato di stupro. L’ex allievo della scuola dovrà scontare la sua pena in carcere. Era stato accusato di aver violentato la ex moglie di un amico.





Miotto aveva partecipato al programma di Canale 5, nella categoria danza, alcuni anni fa. Il ballerino è stato arrestato e dovrà ora scontare la sua pena in carcere. I fatti risalgono al 2010 e avvennero nella provincia di Viterbo.

Caos ad Amici, arrestato il ballerino Catello Miotto: l’accusa è quella di stupro

E’ stata la polizia di Fano ad arrestare oggi Catello Miotto, 35 anni. Era stato un ex allievo della scuola di Amici, partecipando alla terza edizione del programma. Catello dovrà ora scontare la sua pena in carcere, due anni e undici mesi di reclusione. L’accusa è quella di aver violentato una donna, precisamente la ex moglie di un suo amico.

I fatti risalgono al 2010 e avvennero in provincia di Viterbo, precisamente a Bagnaia. E’ lì che Catello fu sorpreso dall’amico a casa di quest’ultimo, a letto con la moglie. La donna ha accusato Miotto di averla violentata, mentre Catello ha sempre negato di aver abusato di lei, ribadendo il fatto che il rapporto fosse stato consenziente. Dopo il processo è arrivata in questi giorni, la condanna con grande soddisfazione dell’accusa.

Miotto era stato invitato nel 2014 come ospite della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, Domenica Live, e aveva raccontato la propria versione dei fatti sulla vicenda, ribadendo fortemente la sua innocenza.

Durante la sua partecipazione al talent televisivo era stato sospeso per motivi disciplinari, per essere successivamente riammesso, riuscendo ad arrivare fino alla fase conclusiva del programma.