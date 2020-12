Amedeo Goria, dopo il GFVip accade l’impensabile con la figlia Guenda

By

Mentre si trovata nella casa del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria aveva dovuto affrontare più volte sua figlia. Ecco cos’è cambiato.

Amedeo e Guenda sembrano essersi davvero riappacificati. Dopo lunghi battibecchi e momenti di tensione possiamo dire che la partecipazione al GF Vip abbia fatto bene al loro rapporto.

Amedeo Goria si è lasciato andare in alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo. “il reality è stato terapeutico“, ha detto riferendosi al programma tardato Mediaset. Vediamo cosa è cambiato tra lui e sua figlia.

Amedeo Goria e sua figlia Guenda: di nuovo insieme

Tra le tante rivelazioni a Nuovo, Goria ha detto che la figlia va spesso a trovarlo nella sua casa di Roma. L’uomo è felicissimo della cosa e dice di prepararle la colazione ogni mattina. Il clima sembra proprio essersi disteso tra i due e i momenti di tensione appaiono lontanissimi. La convivenza è fatta anche di compromessi. Goria vive da molti anni da solo e ammette che rinunciare ai suoi spazi non è stato facile.

Alla domanda sui numerosi fidanzati della figlia non si pronuncia più di tanto. La fiducia che ripone in Guenda è massima e, giustamente, non si immischia nelle sue questioni di cuore. E’ vero che la Goria ha avuto numerose storie, ma col tempo è lei stessa ad essere diventata sospettosa verso chi ricompare all’improvviso.

Amedeo Goria si concentra solo sulla sua figura di padre e si dice contento della situazione attuale. Nella parte finale dell’intervista, il giornalista parla anche del suo affetto per l’ex moglie Maria Teresa Ruta. L’uomo dice di nutrire una profonda stima per la donna, ma non commenta le voci, sostenute dalla stessa figlia, che lo vorrebbero ancora innamorato della donna.