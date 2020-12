Alice Campello, Lady Morata è bella come un sogno – FOTO

Da Alice Campello arrivano delle immagini splendide sul suo profilo personale Instagram. La moglie di Morata è tra le influencer più amate.

Dalla bellissima Alice Campello arriva un magnifico scatto su Instagram. La signora Morata posa per Dolce e Gabbana con il bravissimo Gabriele Di Martino all’obiettivo. E nonostante una comunque stilosissima mascherina leopardata, la bionda originaria della provincia di Venezia sa dare comunque sfoggio di bellezza con i suoi capelli biondi sciolti e che le cadono sulle spalle. Il resto lo fanno Il suo maglioncino pregiato, dei pantaloni in pelle nera e la borsa. Tutto rigorosamente griffato.

Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)

Lei continua ad essere bellissima ed in perfetta forma. Neppure tre gravidanze sono bastate per rovinarle il fisico magnifico di cui è dotata. Lady Morata sa come conservare fascino e femminilità, anche se i suoi punti forti sono tanti altri. Il buonumore ad esempio, poi la competenza mostrata in ogni intervento fatto in materia di moda e stile. Non a caso Alice risulta stabilmente nella top 15 degli influencer più seguiti in Italia. La 25enne di Mestre, mamma dei gemelli Alessandro e Leonardo di 2 anni, ha partorito anche il piccolo Edoardo a fine settembre.

Alice Campello, la sua vita è una bellissima favola

Un post condiviso da Alice Campello-Morata (@alicecampello)

Proprio in quei giorni era diventato ufficiale il ritorno suo e del marito in Italia, dopo una lontananza dal nostro Paese vissuta tra Inghilterra e Spagna. Alvaro Morata infatti aveva firmato per la Juventus ancora una volta, al termine della scorsa campagna di calciomercato estivo 2020. Adesso lui è un punto di forza dei bianconeri con già diversi gol messi a segno tra Champions League e Serie A.

