Alessia Marcuzzi, la drammatica confessione: “In cura da un anno”

La conduttrice e showgirl Alessia Marcuzzi si apre e confessa una drammatica realtà che sta vivendo da ormai un anno. Cosa le è successo?

Si tende a pensare i VIP e gli uomini e le donne dello spettacolo come supereroi senza macchia e senza paura, senza lati oscuri o fragilità nascoste. Ma la realtà dei fatti è che le fragilità, le paure, a volte le paranoie, sono le stesse che ci divorano ogni giorno.

Lo ha detto Alessia Marcuzzi, conduttrice e amatissima showgirl, madre di due bellissimi figli e con una vita che potrebbe essere perfetta, confessando quello che le sta succedendo da un anno a questa parte.

Alessia Marcuzzi: “Sono in terapia da un anno”

Alessia Marcuzzi, 48 anni, ha sempre detto di essere grata della vita che fa, di quello che ha e di comprendere come il suo lavoro e il suo stile di vita sia un qualcosa che per molti rimane un sogno irrealizzabile. Tuttavia, ha anche confessato di avere molte fragilità e di sentire il peso degli anni che passano.

Nonostante la Marcuzzi abbia quindi ribadito di essere contenta della sua vita: una carriera invidiabile, ormai trentennale, un pubblico che l’ha sempre amata e sostenuta, un curriculum invidiabile e una bella famiglia. La showgirl è infatti madre di un figlio avuto con Simone Inzaghi, Tommaso e di una bambina, Mia, nata dalla storia d’amore con Francesco Facchinetti. Anche entrambe le relazioni sono finite, i rapporti con i padri dei suoi figli rimangono ottimi e la famiglia allargata si ama e si rispetta.

Ma questo non impedisce ad Alessia Marcuzzi di voler indagare su di sè, comprendere le dinamiche interne, le emozioni e affrontare le paure. Per questo, come ha dichiarato, da un anno è in psicoterapia: “È importante sapere cose di noi stessi. Da un anno ho pensato che potesse essermi utile un confronto con la psicoterapia, e come mi piace. Sono entusiasta”.