Adua Del Vesco, bufera al GfVip per la frase sui disabili. Un altro scivolone all’interno della casa. Questa volta le parole infelici sono state pronunciate da Rosalinda Cannavò. Ecco cosa ha detto l’attrice all’interno del reality show.





Scopriremo probabilmente nel corso della prossima puntata in diretta del programma, condotto da Alfonso Signorini, se ci saranno provvedimenti in arrivo. Adua ha pronunciato infatti una frase sui disabili che potrebbe avere toccato le sensibilità di alcune persone.

Adua Del Vesco, bufera al GfVip per la frase pronunciata da Rosalinda sui disabili

Solamente domani, nel corso della prima serata di Canale 5, scopriremo se le parole di Rosalinda avranno o meno delle conseguenze. L’attrice infatti, mentre si trovava a parlare con l’amica Dayane Mello e con la nuova entrata, Selvaggia Roma, si è lasciata andare ad un commento che potrebbe aver colpito la sensibilità delle persone diversamente abili.

Mentre la Mello stava chiedendo a Selvaggia di stare vicino a Rosalinda, laddove fosse stata eliminata dal televoto, la Del Vesco ha ribattuto stizzita: “Non ho bisogno di nessuno. Sta cosa che sembro handicappata, basta!”. Selvaggia è sembrato si sia accorta subito dello scivolone di Adua, considerando infatti che anche lei stessa aveva pronunciato una frase simile solo pochi giorni fa. “Non mi fare nemmeno passare come mongoloide”, aveva affermato infatti la Roma. In quel caso erano prontamente arrivate le proteste di CoorDown, un’associazione che tutela le persone affette da sindrome di down, la quale aveva immediatamente chiesto la squalifica della concorrente.

Squalifica che non era arrivata in quel caso per la Roma e che probabilmente non arriverà neanche per la Del Vesco. Ne avremo però la certezza solamente durante la diretta di domani del programma televisivo, in prima serata su Canale 5.