Un nuovo grave lutto colpisce il mondo del Wrestling, addio a Pat Patterson: morta un’altra leggenda della disciplina.

La leggenda della WWE Pat Patterson è morta all’età di 79 anni. L’ex wrestler canadese ha perso la vita a causa del cancro in un ospedale in Florida. Patterson è ampiamente considerato come una delle menti più creative che il mondo del wrestling professionale abbia mai conosciuto.

Il primo campione intercontinentale della WWE (poi WWF), dopo la fine della sua carrieram è passato da talento sul ring a organizzatore di eventi nei primi anni ’80, aiutando Vince McMahon a costruire il suo impero nel mondo del wrestling. Patterson faceva parte della piccola cerchia ristretta di McMahon, ed è stato accreditato da molti come il suo braccio destro.

Chi era Pat Patterson, ultima leggenda del wrestling

È stato anche l’innovatore della Royal Rumble, una battaglia reale al contrario in cui i partecipanti entrano in partita ogni 60-120 secondi. Fu uno degli eventi più innovativi del wrestling a fine anni Ottanta ed ebbe un successo davvero incredibile. Inoltre, è stato il primo a far cadere un dogma di questa disciplina. È stato per molti anni una delle poche figure apertamente gay nel wrestling professionistico. Il suo compagno da circa 40 anni Louie Dondero è morto di infarto nel 1998. I due facevano coppia fissa dagli anni Sessanta.

Insieme a Ray Stevens ha formato i Blond Bombers. Sono stati due volte vincitori del NWA World Tag Team Championship, che li ha portati a viaggiare negli Stati Uniti e in Giappone dove Patterson ha lottato con il leggendario Antonio Inoki. Nato a Montreal ha guadagnato notorietà sullo schermo a partire dalla mezza età. Il figlio di Vince McMahon – Shane – è stato tra i primi a rendere omaggio all’ex Blond Bomber, dicendo: “Non posso esprimere quanto mi sento distrutto in questo momento per la perdita di Pat Patterson. Un vero membro della mia famiglia, mentore e caro amico”.