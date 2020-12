Violenza sulle donne, pesta la sua fidanzata: arresto in flagranza

Ancora un orribile caso di violenza sulle donne, con una giovane donna massacrata senza pietà dal violento partner di turno.

Un caso di violenza sulle donne, dai contorni spaventosi, si è verificato in Lombardia. A Certosa di Pavia, in provincia della stessa Pavia, un uomo ha malmenato la propria fidanzata causandole svariate lesioni anche importanti. Lui ha 43 anni e lei 30. Il manesco ha sottoposto a pugni e schiaffi molto forti in pieno viso la malcapitata, causandole la frattura di uno zigomo.

L’individuo in questione ha il proprio domicilio a Rozzano, nel Milanese. I carabinieri sono sopraggiunti in seguito ad una segnalazione, trovando l’autore di questa ennesima violenza sulle donne proprio nel bel mezzo del pestaggio al quale stava sottoponendo la sua compagna. I militari lo hanno subito arrestato, denunciandolo per lesioni aggravate, violenza privata, maltrattamenti in famiglia ed altri capi di imputazione. E subito sono scattati anche i soccorsi per la donna picchiata in modo brutale. Ne avrà per un mese circa di prognosi.

Violenza sulle donne, il fidanzato manesco arrestato per lo stesso motivo a giugno

Il suo fidanzato resterà in cella in caserma in regime di custodia cautelare, in attesa della udienza di convalida. Dovrebbe anche essere processato per direttissima. Ka chiamata alle autorità è arrivata dalla madre e dal padre della donna picchiata, giunti da lei in visita. Subito hanno potuto udire in maniera evidente le sue urla. Così è stata inoltrata una richiesta di soccorso ai carabinieri della vicina Casorate Primo. Il 43enne era pure in possesso di spray urticante senza i dovuti permessi. Le autorità hanno pure scoperto che questo pericoloso individuo aveva dei precedenti. Solamente nello scorso mese di giugno era stato arrestato una prima volta, e sempre per episodi di violenze e percosse ai danni di lei.

