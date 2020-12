Un uomo in Russia ha tenuto una moneta sovietica in una narice per quasi tutta la vita e oggi, alla veneranda età di 59 anni, se l’è fatta finalmente rimuovere.

Questa storia ha davvero dell’incredibile e viene direttamente dalla Russia. Un uomo di 59 anni ha tenuto una monetina nel naso per oltre 50 anni, quasi tutta la vita e finalmente se l’è fatta rimuovere dalla narice.

La moneta gli impediva di respirare

L’uomo, originario della Russia, ultimamente lamentava di avere difficoltà nella respirazione da una narice. Da un controllo effettuato presso l’ospedale è emersa la causa dei problemi respiratorio del 59enne ed è stato svelato l’incredibile.

La narice dell’uomo era bloccata da una monetina da 1 kopek, una valuta che apparteneva all’URSS ed è caduta in disuso nel 1991 dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Quello che i medici non sapevano e non potevano immaginare, però, era l’inredibile retroscena: quella moneta abitava la narice dell’uomo da oltre 50 anni, quasi tutta la sua vita.

La motivazione è altrettanto curiosa: l’uomo, quando aveva 6 anni, si era infilato una monetina nel naso e non era più riuscito a toglierla. Ma essendo nato in una famiglia molto severa e restrittiva, il bambino ha avuto paura di dirlo alla mamma, temendo una reazione da parte della donna. Così, la moneta si è incastrata nella cavità nasale dell’uomo e ci è rimasta per quasi tutta la sua vita, tanto da far crescere delle piccola ossa attorno ad essa.

L’otorinolaringoiatra Elena Nepryakhina ha dichiarato che, una volta rimossa la moneta il paziente è stato dimesso e ha ottenuto nuovamente una respirazione perfetta e senza intoppi.