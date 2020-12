Uomini e Donne, Roberta Di Padua choc: “Non la do più a nessuno!”

Roberta Di Padua ha scioccato lo studio di Uomini e Donne con un’ammissione particolarmente forte, che ha lasciato interdetti tutti.

Roberta Di Padua è tornata ad essere una delle protagoniste del Trono Over di “Uomini e Donne“. La dama in passato ha frequentato Riccardo Guarnieri e ora ha scelto di dargli una seconda possibilità; finora le cose tra i due stavano procedendo bene, ma oggi è cambiato tutto.

Nel corso della puntata di oggi di “Uomini e Donne“, Roberta Di Padua si è dimostrata molto scontenta. La dama ha chiesto più considerazione al cavaliere Riccardo Guarnieri, tale da chiedergli un’esclusiva che, però, l’uomo non si sente di concederle. Sia in virtù dei loro precedenti, che per il suo rapporto con Michele Dentice. La giovane di Cassino, infatti, continua ancora a sentire il partenopeo, tra alti e bassi. Il colpo di scena è arrivato quando Maria De Filippi ha raccontato che l’ex di Ida Platano sta frequentando anche Brunilde: i due sembra che abbiano trascorso delle ore in albergo chiacchierando.

Roberta Di Padua, delusa e ferita da Riccardo

Queste parole hanno ferito Roberta Di Padua, che non si immaginava un atteggiamento del genere. Lei e Riccardo Guarnieri si erano promessi sincerità totale e la scoperta l’ha lasciata con l’amaro in bocca. Nonostante le delusioni che ha ricevuto sia dentro che fuori gli studi di “Uomini e Donne“, la dama si è detta pronta a mettersi in gioco, ma in maniera diversa.

Roberta Di Padua ha dichiarato che, soprattutto in seguito a ciò che ha superato, preferisce lasciarsi andare su altre cose, ma non sul lato fisico. La dama ha confessato che ad oggi non la darà più a nessuno. Le sue parole hanno scioccato lo studio, compreso Gianni Sperti che si è lasciato andare ad una lunga risata.