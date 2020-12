Umberto Tirelli sarà ospite questa sera all’ultima puntata di Maurizio Costanzo Show. Tutto quello che sappiamo sull’oncologo emiliano.

Umberto Tirelli, che sarà ospitato insieme ad moltissimi altri nomi, al talk show di Maurizio Costanzo in onda questa sera in seconda serata su Canale 5, è un medico oncologo e direttore del reparto di Oncologia dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano. Tutto quello che sappiamo sulla carriera e sulla vita del medico.

Chi è Umberto Tirelli? Carriera e vita privata

Il dottor Tirelli è professore di oncologia medica presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Udine, Scuola di Specialità in Oncologia. E’ anche Specialista in oncologia, ematologia e malattie infettive. Per la sua specializzazione in malattie infettive, oltre che in oncologia, Tirelli si è espresso più volte riguardo alla situazione della pandemia di Coronavirus.

Ha ricevuto numerosi premi e riconscimenti per il lavoro nel campo della lotta ai tumori, tra cui il premio “Clessidra d’Oro 2016″, per l’impegno nello studio dei tumori nei trapiantati di organo, il Premio Stralignano International e il Premio Festival della Televisione Italiana per la comunicazione medico scientifica.

Per quanto riguarda la situazione Covid, Tirulli è tra i contrari all’allarmismo, infatti, ha dichiarato: “Non nego l’epidemia. mascherina, distanziamento, regole e vaccini sono tutte cose valide. Vado tutti gli anni a vaccinarmi per l’influenza. Se ci atteniamo alle misure anti-Covid e facciamo i vaccino per l’influenza diminuiremo di molto i casi di influenza. Ma stiamo un po’ tranquilli, non così agitati“

La sua brillante carriera ha fatto sì che risulti primo nella classifica dei professori ordinari, dei direttori e dei primari, per la produzione scientifica e biomedica relativa alle università, oltre che ai numerosi premi vinti già citati. Per quanto riguarda la vita privata, non vi sono informazioni a riguardo e tutto ciò che riguarda la sfera intima del dottor Tirulli sembra completamente lontano dai riflettori. Anche perché il professore sembra non aver nessun social network personale, se non il profilo instagram ufficiale della Tirulli Medical.

Questa sera, il dottore sarà ospite di Maurizio Costanzo per l’ultima puntata del suo show, in onda in seconda serata su Canale 5.