Truffa aggravata, sottrae 300mila euro ad anziana: “Campava di rendita”

Un sedicente esperto in investimenti era riuscito a raggirare una anziana. La truffa aggravata andava avanti da tempo: prelevava 4500 al mese

Dopo quattro anni una truffa aggravata risulta finalmente sventata. La vittima era una donna anziana, raggirata per lungo tempo da una persona che si è approfittata di lei, una 93enne che risiede a Sanremo. Il malintenzionato è un uomo di Milano di 78 anni, attualmente indagato dalla Procura di Imperia per le ipotesi di diversi reati. Oltre a truffa aggravata c’è anche quello di circonvenzione di incapace.

Risulta che il sedicente amico le sia riuscito a sottrarre con l’inganno la bellezza di 300mila euro, oltre a farle stipulare due polizze sulla vita in cui si era fatto indicare come unico beneficiario in caso di decesso. Le polizze avevano un valore complessivo di 2 milioni e mezzo di euro. Su questa vicenda ha indagato la Guardia di Finanza di stanza ad Imperia su disposizione della Procura locale. Una volta al mese l’uomo prelevava dal conto dell’ignara anziana una media di 4500 euro da utilizzare per i suoi comodi.

Truffa aggravata, per fortuna la verità è venuta a galla

Nello specifico era giunto a toglierle 248mila euro, con ulteriori 52mila euro utilizzati per emettere degli assegni. L’abboccamento sarebbe sorto grazie all’abilità nella parlantina di lui, che si era presentato come un esperto di investimenti e parlandole anche di operazioni di beneficenza. I due si sarebbero conosciuti durante dei giri in barca. La 93enne viveva da sola e non aveva parenti. Adesso lui è stato raggiunto da una interdizione ad avvicinarsi alla donna. Le polizze vita risultano al momento poste sotto sequestro ed i beni dell’anziana verranno affidati ad un amministratore di fiducia appositamente nominato dalle autorità. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare ufficialmente il processo giudiziario ai danni dell’uomo.

