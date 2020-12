Tonia Cartolano, chi è la giornalista di Sky vincitrice di numerosi premi

Tonia Cartolano sarà ospite del Maurizio Costanzo Show questa sera. Ma cosa sappiamo della giornalista di Sky?

Tonia Cartolano è tra gli ospiti di questa sera del Maurizio Costanzo Show per la sua ultima puntata dell’anno. La giornalista è conosciuta principalmente per essere uno dei volti noti di Sky. Carriera e vita privata della 48enne di Avellino.

Tonia Cartolano, carriera e vita privata

Tonia Cartolano, all’anagrafe Antonietta, è nata ad Avellino l’8 agosto del 1978 e ad oggi è uno dei volti più noti di Sky, per quanto riguarda il giornalismo e la sua voce è stata tra le più ascoltate in tempo di Covid, per le sue cronache su Sky.

Con una grande passione per il giornalismo, fin da piccola, la Cartolano ha frequentato e si è laureata in Scienze della comunicazione all’Università degli studi di Salerno, per poi proseguire gli studi a Milano, all’Università Cattolica con una specializzazione in giornalismo. E’ iscritta all’Ordine dei giornalisti della Campania dal 2000, quattro anni prima che arrivasse il suo contratto di assunzione da parte di Sky.

Nel corso della sua brillante carriera Tonia ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui: menzione speciale Premio Ilaria Alpi 2001, Premio Sodalitas 2003 e 2006, Premio internazionale Città di Salerno 2008, Premio internazionale Gino Votano 2011, Premio Alghero e Premio internazionale Vitaliano Brancati.

Della sua vita privata si sa poco o niente, tanto che nemmeno i suoi profili social tradiscono informazioni sulla sua situazione sentimentale o familiare. E’ infatti ignoto se la Cartolano sia single o meno.

La giornalista sarà ospite questa sera su Canale 5 in seconda serata all’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, insieme ad altri nomi dello spettacolo, della politica e non solo…