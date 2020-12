Thomas Trabacchi, chi è la compagna Carlotta Natoli: età, foto, vita privata

Carlotti Natoli è nota al pubblico televisivo e cinematografico per aver recitato in diverse produzioni. Tutto quello che sappiamo sull’attrice romana.

Figlia d’arte, in particolare del regista Piero Natoli, Carlotta Natoli è un’attrice nota al pubblico per i suoi numerosi ruoli sia televisivi che cinematografici. L’attrice romana ad oggi è la compagna di vita di Thomas Trabacchi, impegnato nella nuova fiction Rai 2 “L’alligatore”. Tutto quello che si sa sulla carriera e sulla vita privata della Natoli.

Carlotta Natoli, chi è e che cosa ha fatto

Carlotta Natoli è nata a Roma il 29 maggio del 1971 e oggi ha 49 anni. E’ proprio grazie ad una pellicola girata da suo padre, regista affermato, che è riuscita a fare il suo ingresso nel mondo della recitazione: “Con…fusione“, un film del 1980 che ha segnato il debutto di Carlotta sul grande schermo.

Leggi anche–> Chi è Thomas Trabacchi: età, carriera e vita privata dell’attore italiano

Negli anni ’90, Carlotta oltre ad aver insegnato recitazione, ha interpretato ruoli in diversi film che sono stati importanti per la sua carriera, tra cui “Le amiche del cuore“, con la regia di Michele Placido, “Gli assassini vanno in coppia”, con la regia di Piero Natoli, Miracolo italiano, con la regia di Enrico Oldoin, “Ladri di cinema“, con la regia di Piero Natoli, “Un inverno freddo freddo“, regia di Roberto Cimpanelli.

L’ingresso della 49enne romana nel mondo della televisione e della fiction è avvenuto invece negli anni 2000, quando Carlotta ha recitato in diversi prodotti come “Distretto di polizia“, “Tutti pazzi per amore” e “Braccialetti rossi“. Per quanto riguarda la vita privata della Natoli, sappiamo che è legata sentimentalmente all’attore Thomas Trabacchi, da cui ha avuto anche un figlio, Teo. Nonostante la sua vita intima sia quasi sempre lontano dai riflettori, possiamo scorgere qualche spiraglio della sua quotidianità dai suoi profili social, in particolare instagram.