Stasera in tv | L’ultimo Re di Roma: l’omaggio della Rai a Gigi Proietti

A un mese dalla scomparsa la Rai dedica un omaggio al grande Gigi Proietti: tutte le anticipazioni di oggi, 2 dicembre

Non solo un personaggio dello spettacolo ma anche un uomo del popolo, così viene considerato l’ultimo Re di Roma, Gigi Proietti, scomparso lo scorso mese proprio in occasione della ricorrenza del suo compleanno. La Rai ha deciso di dedicare a questo suo figlio perduto uno spazio che lo rappresentasse nella sua interezza e questo andrà in onda proprio questa sera su Rai 1 alle ore 21.25. Scopriamo insieme ciò che accadrà.

Un omaggio a Gigi Proietti

L’ultimo Re di Roma soffriva di problemi al cuore da molto tempo, era infatti sotto costante controllo da parte del suo medico di fiducia. Nonostante le attenzioni, però, l’attore è deceduto creando sconforto nella famiglia, negli amici, nei colleghi e nei tanti fan che lo hanno seguito da sempre al cinema e a teatro.

Creato come un documentario che ne racconta le gesta artistiche, i progetti personali (alcuni dei quali che purtroppo non è riuscito a concludere) e la sua quotidianità, fatta di tanti aspetti rimasti inediti al suo pubblico. Le interviste a colleghi e amici si intervalleranno a spezzoni iconici del poliedrico artista che sapeva far commuove e che, soprattutto, sapeva come farci ridere.

Ha riscosso grande apprezzamento il discorso di Enrico Brignano ai funerali del maestro per la ricchezza di sfumature che hanno saputo descrivere l’uomo che si celava dietro al grande attore. Proprio il suo allievo, che mai, ha detto, si sentirà all’altezza del suo maestro, ha portato in scena l’ultimo spettacolo di Gigi Proietti, quello della sua naturale, innata, ironia.

