Stasera in tv – Il silenzio dell’acqua: la seconda puntata oggi, 2 dicembre

Il silenzio dell’acqua con la seconda puntata tornerà in onda in replica stasera, 2 dicembre: tutte le anticipazioni sulla serie televisiva.

Due investigatori si ritrovano a indagare insieme sulla morte di una giovane di 16 anni. I due interpretati principali della fiction sono Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini e il genere poliziesco sa tenere alta l’attenzione dello spettatore.

La prima stagione riparte nonostante gli spostamenti in palinsesto

Serie televisiva molto seguita, Il silenzio dell’acqua non riusciva a trovare il suo degno spazio nel palinsesto Rai. Annunciata e sballottata più volte di qua e di là, sembra abbia trovato finalmente la sua casa nella prima serata del mercoledì.

La serie tratta delle indagini che seguono alla scomparsa di Laura Mancini, una ragazza di 16 anni figlia della titolare del bar locale, a Castel Marciano, un piccolo e tranquillo paese nei pressi di Trieste. Le indagini vengono condotte dal vicequestore Andrea Baldini insieme ai colleghi Dino Marinelli e Luisa Ferrari, arrivando a coinvolgere gran parte degli abitanti del paese per risolvere l’intricato caso che si nasconde dietro la scomparsa della ragazza.

La seconda puntata

Matteo giura di non aver fatto lui la chiamata che ha dato l’indizio principale perché fosse ritrovato il corpo della giovane scomparsa.

Andrea però raccolto un discreto numero di prove mette alle strette Matteo, il quale si vede costretto a confessare. Data la vicinanza con Laura, era andato a cercarla alla scogliera perché sapeva che era un luogo a lei caro. Trovate le tracce di sangue e intuito l’accaduto aveva allertato la polizia volendo mantenere l’anonimato per paura. Alcuni degli scatti fotografici fatti in occasione del Falò di Santa Sofia riprendono casualmente Laura e, questo elemento, si rivelerà fondamentale per progredire con le indagini.

