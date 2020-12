Sonia Lorenzini, chi è: età, carriera, vita privata dell’ex tronista

Sonia Lorenzini si è fatta conoscere quale tronista di Uomini e Donne. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Secondo rumors dell’ultimissima ora, l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini sarebbe una delle new entry del Grande Fratello Vip. Ecco tutto quel che c’è da sapere sulla modella e influencer italiana.

L’identikit di Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini è nata il 27 Febbraio 1989 ad Asola, in provincia di Mantova, ma dopo la maturità (ha frequentato un istituto tecnico specializzandosi in Economia Aziendale indirizzo Corrispondenze Estere) si è trasferita a Brescia con l’ex fidanzato. Poi, quando la loro storia è finita, si è trasferita dai genitori ad Acquanegra sul Chiese. Dopo aver scoperto di avere un tumore alla tiroide, ha affrontato la malattia con coraggio e positività, impegnandosi molto in palestra per tenere sotto controllo il suo peso.

Per quanto riguarda il lavoro, Sonia Lorenzini si è subito da fare per costruire la propria indipendenza svolgendo diversi impieghi: receptionist in albergo, intermediaria assicurativa, barista e impiegata, oltre che modella e alla fotomodella. Nel 2016 ha partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, dando così inizio alla propria carriera nello showbiz. Dopo aver abbandonato lo show a causa di alcuni comportamenti del tronista, è stata richiamata dalla De Filippi per ricoprire a sua volta il ruolo di tronista in compagnia di Luca Onestini e Manuel Vallicella. Grazie a quella esperienza e alla popolarità che ne è derivata, oggi è un’influencer di successo.

Capitolo sentimentale. Le principali love story di Sonia Lorenzini sono state quelle con Emanuele Mauti e Federico Piccinato. Di recente è stata paparazzata dal settimanale Chi con il famoso cantante Eros Ramazzotti, reduce dalla fine della sua relazione con Marica Pellegrinelli. Se son rose…

