Sofia Cerio e Marco Crivellini: su Instagram fanno impazzire i fan

Sofia Cerio e Marco Crivellini stanno facendo impazzire i fan. Su Instagram si scambiano commenti molto teneri. Scopriamo cosa sta succedendo.

I rumors sono ormai incontenibili e le fanpage parlano già come se la loro storia fosse stata ufficializzata. Da qualche settimana c’è chi pensa che tra i due ragazzi de Il Collegio 5 ci sia una relazione.

Tutti noi ci chiediamo se i due siano realmente fidanzati o se sia una semplice mossa per fare visual e attirare l’attenzione. Al momento tutto tace, ma vediamo e analizziamo insieme tutti questi indizi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Crivellini (@marcocrivellini)

Sofia Cerio e Marco Crivellini: ecco cosa si scrivono su Instagram

Non sono per niente poche le persone che hanno notato i commenti sotto ai loro post. Se Sofia posta una foto, Marco commenta e viceversa. La cosa non avrebbe destato troppo scalpore se non fosse per le parole usate. In un post Crivellini scrive: “Senza pensieri” e la Cerio risponde: “Io invece penso a te“. C’è anche da dire che i due non stanno facendo nulla per smentire le voci, anzi le fomentano. Molto spesso Marco ha dato corda a commenti e supposizioni fatti nelle fanpage.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sofia (@sofia_cerio)

Abbiamo potuto notare anche questo continuo rimando alla loro possibile relazione dalle varie dirette Instagram. Sia Simone Bettin che Davive Vavalà hanno chiesto a Crivellini di dire ai fan qualcosa in più su lui e Sofia, ma il ragazzo è sempre stato molto misterioso. “Non si può sapere? E’ roba vostra?“, chiede Bettin. Sfortunatamente per i fan, Crivellini passa subito a un’altra domanda ma viene decisamente tradito dal sorriso che ha fatto non appena si è nominata Sofia. Ora tutti si chiedono quando verranno allo scoperto.