Raul Maradona detto Lalo, chi è il fratello di Diego e Hugo Maradona

Conosciamo meglio la storia di Raul Maradona, detto Lalo, l’altro fratello di Diego e Hugo: tutte le curiosità

Raúl Alfredo Maradona Franco Raúl Maradona, classe 1966, è uno dei fratelli di Diego Armando Maradona. Conosciuto da tutti come ‘Lalo‘, ha iniziato a giocare a calcio come tutta la sua famiglia. Ha vestito la maglia del Granada militando anche nei campionati indoor e in diverse squadre negli Usa e in Canada. All’interno del suo contratto con il club spagnolo era inserita anche una clausola che lo obbligava a farlo giocare almeno una partita con Diego e Hugo. E il 15 novembre 1987 ci fu il compimento di questo sogno. In amichevole il Granada giocarono contro gli svedesi del Malmo, allo stadio Los Carmenes: il match terminò tre a due per gli spagnoli con il Pibe de Oro che fece anche gol su punizione.

Raul Maradona detto Lalo, le curiosità

Nel 1998 “Lalo” è volato in Perù per il Deportivo Municipal, venendo accolto come una stella, ma ha disputato soltanto poche partite. Successivamente ha giocato nella Canadian Professional Soccer League con i Toronto Olympians. Attualmente lavora con i più piccoli con numerosi progetti che portano anche il nome del fratello Diego.