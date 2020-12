Pierluigi Bersani, chi è la moglie Daniela Ferrari: età, lavoro, vita privata

Daniela Ferrari è la moglie dell’ex segretario del Pd Pierluigi Bersani. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Daniela Ferrari è una donna molto schiva e riservata, nonostante la notorietà del marito Pierluigi Bersani, con il quale forma una coppia solidissima e affiatata. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Daniela Ferrari

Daniela Ferrari è una farmacista in pensione ormai da qualche anno. Figlia di un funzionario di banca, da giovane abitava nel quartiere “bene” di San Bernardino, vicino Bettola, paesino natale di Pierluigi Bersani. I due si sono conosciuti nel 1970 in corriera: lui, figlio di un benzinaio, abitava al di là del fiume Nure, le chiese se avesse un fiammifero per accendere una sigaretta. Lei, allora giovane studentessa di Farmacia, gli rispose che non fumava. Il matrimonio fu celebrato soltanto dieci anni dopo, nel 1980, e dalla loro unione sono nate due figlie: Elisa e Margherita. La coppia risiede tuttora in quella zona, in una bella casa con giardino (lei non ha mai voluto trasferirsi, neppure temporaneamente, a Roma).

La coppia Ferrari-Bersani ha consuetudini ben precise. Lei gli telefona tutte le sere all’ora di cena quando lui è fuori per impegni politici e istituzionali, e aspetta sempre che la raggiunga a Piacenza. Ogni fine settimana, inoltre, i due vanno insieme a fare la spesa al supermercato e la domenica fanno visita ai genitori di lei a Bettola. Daniela è poi solita informare il marito su cosa pensa la gente del paese, anche se con loro evita di esporsi più di tanto. Guai però a chi mette discussione la moralità del marito: “Non vi azzardate a dargli dell’intrallazzatore, dovete passare sul mio cadavere“, pare abbia detto infuriata qualcuno che osò criticare Bersani.

Per il resto, Daniela Ferrari ama la lettura (tra i suoi libri preferiti: Emma di Jane Austen, Bel Ami di Maupassant e Il maestro e Margherita di Bulgakov) e la buona musica, meglio se italiana (Vasco Rossi, Fabrizio De André, Mina, Mia Martini, Loredana Bertè), oltre alle opere liriche. Va spesso al cinema ma guarda molto poco la televisione (a parte i film della Principessa Sissi, di cui va pazza) e non le piace molto cucinare.

EDS