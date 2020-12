Paolo Nucci, chi è il medico oculista ospite di Maurizio Costanzo

Paolo Nucci ha una brillante carriera nel campo dell’oculistica a Milano, come medico e professore. Questa sera sarà ospite del Maurizio Costanzo Show.

Questa sera Paolo Nucci sarà tra i numerosi ospiti dell’ultima puntata di quest’anno del Maurizio Costanzo Show, il talk show più longevo d’Italia, in onda in seconda serata su Canale 5.

Oltre ad un stimato professionista nel campo dell’oculistica, è esperto in strabismo e professore di Medicina. Ecco cosa sappiamo sul dottore milanese.

Paolo Nucci, chi è e cosa ha fatto

Paolo Nucci attualmente vive a Milano, città in cui esercita la sua professione di oculista, medico e professore ordinario di Malattie dell’apparato visivo all’Università degli Studi di Milano. Nonostante la sua operatività nel capoluogo lombardo, Nucci è nato a Cosenza nel 1977 e si è iscritto alla facoltà di Medicina, dopo il diploma in Liceo Classico.

Dopo la laurea è arrivata la specializzazione e poi i primi incarichi presso l’Ospedale Civile di Mestre e la Clinica Oculistica dell’Università di Trieste. Nel 1988 Nucci si è specializzato in Oftalmologia, ottenendo un diploma a Chicago.

Per quanto riguarda la vita privata, il dottor Nucci è sempre stato un uomo molto riservato e non ha mai fatto trapelare nulla che possa far emergere delle informazioni e dei gossip in più sulla sua intimità. L’unico particolare notevole è la fede che porta al dito, che fa intuire che possa essere sposato.

Paolo Nucci sarà tra i tanti ospiti di questa sera 2 dicembre 2020 dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, che andrà in onda su Canale 5 in seconda serata, visibile anche su Mediaset Play on demand su tutti i dispositivi.