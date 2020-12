Pago, addio a Serena Enardu: aspettando il vero amore si dedica alla musica. Candidato a Sanremo 2021 parla con Amadeus.

Appena uscito da Tale e Quale Show, dove ha dato il meglio di sé aggiudicandosi la vittoria, Pago ha rotto il silenzio su Serena Enardu. Intervistato dal settimanale Chi, ha raccontato il suo romantico sogno nel cassetto, un desiderio profondo che si augura diventi presto realtà. Pacifico, questo il vero nome di Pago, si è raccontato al 100% senza nascondere più nulla. Su Serena ha detto: “È chiuso l’argomento Serena, le nostre strade si sono divise […] Ci sentiamo, abbiamo messo da parte il rancore, abbiamo forse trovato un dialogo civile”. Adesso Pago sogna di trovare un nuovo amore, e ha confessato al settimanale di Alfonso Signorini: “Aspetto l’amore, quello vero, quello che io definisco di piombo e che non mi faccia più vagabondare”.

Pago si è candidato a Sanremo 2021

Dopo la vittoria a Tale e Quale, la musica resterà un pilastro della nuova vita di Pago. Lui punta al Festival di Sanremo 2021, e ha raccontato: “Il Festival di Sanremo è il sogno della mia vita. Ho spedito il mio brano al direttore artistico Amadeus”. Se non dovesse essere scelto per partecipare al prossimo Festival, Pago ha già detto che ci riproverà per l’edizione del 2022: “Le sfide non mi hanno mai spaventato”, ha detto. Poi ha lasciato un messaggio per Amadeus: “Se Amadeus dovesse leggere questa intervista sarei contento. Sanremo è Sanremo”.

Pacifico ha dichiarato che, quando l’emergenza coronavirus finirà, tornerà in Rai per abbracciare tutte le persone stupende incontrate a Tale e Quale Show, dove ha incontrato nuovi amici.