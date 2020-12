Oroscopo del giorno, giovedì 3 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Un nuovo mese è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 3 Dicembre 2020.

Dicembre è finalmente cominciato, e siamo dunque all’inizio di un nuovo scintillante mese. Chi cosa ci riserveranno oggi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 3 Dicembre 2020.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 30 al 6 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Giovedì 3 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Giornata fortunata questa per voi. Scintille sia sul lavoro che in amore, dunque procedete senza nessun freno. Potreste avere qualche problema con i colleghi, ma niente di irrisolvibile. Cercate di scegliere in ogni caso la via della diplomazia.

Toro. Un po’ di stress si intravede all’orizzonte ma non temete, tutto volgerà per il meglio. Le tensioni dell’ultimo periodo potrebbero avervi abbattuti un po’ più del dovuto, ma niente panico, è normale una battuta d’arresto di tanto in tanto, non gettate la spugna!

Gemelli. Il periodo in arrivo sarà colmo di cambiamenti, non fatevi cogliere impreparati! Non è tempo di discussioni, perciò girate a largo dai conflitti e scegliete la via della diplomazia. Attenzione ai contrattempi: potrebbero guastarvi i piani.

Cancro. La giornata sarà interamente dedicata al vostro relax. Tenetevi lontano dai pensieri nocivi e spalancate le porte al divertimento, ve lo siete meritato. Tutte le questioni spinose possono attendere: rimandatele a domani senza alcuna pietà.

Leggi anche->Esopianeti, scoperta acqua su K2-18 b: è lontano 110 anni luce da noi

Leone. La giornata per voi si prospetta decisamente innovativa e piccante. I tempi sono maturi per l’intesa e l’eros, dunque non indugiate. Una buona organizzazione è l’arma migliore per trascorrere al meglio le prossime ore, dunque cercate di armarvi di pazienza e precisione.

Vergine. Tutti gli astri oggi saranno dalla vostra parte, perciò non ponetevi alcun limite. L’ambito lavorativo sarà senza dubbio quello più gratificato: dolci soddisfazioni sono in arrivo. Cercate di non allontanarvi troppo dai vostri famigliari: trascorrere un po’ del vostro tempo con loro potrebbe farvi piacere.

Bilancia. Questo è tempo di ripensamenti e cambiamenti. L’indecisione potrebbe avervi accompagnati negli ultimi giorni, ma non temete, tutto si sbroglierà in poco tempo. Cercate soltanto di non prendere troppo le distanze dai vostri affetti più cari.

Scorpione. È il momento adatto per rallentare un po’ e per prendersi una pausa. Ragionare bene sui vostri prossimi impegni e sui vostri sentimenti è la scelta migliore. Cercate di non strafare, e soprattutto di non perdere tempo dietro questioni di discutibile rilevanza.

Leggi anche->NASA, stagista scopre un nuovo pianeta dopo solo 3 giorni di tirocinio

Sagittario. Le stelle oggi saranno completamente dalla vostra parte. È arrivato per voi il momento di accettare i cambiamenti e salpare verso mete più serene e appaganti. Non fermatevi di fronte a niente: gli astri vi sosterranno nel modo migliore.

Capricorno. Le avversità degli ultimi giorni sembrerebbero in procinto di cessare, lasciandovi finalmente liberi di tirare un sospiro di sollievo. La compagnia delle persone care, in particolar modo gli amici, potrebbe aiutarvi a recuperare un po’ di buon umore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. È probabile che il passato oggi torni a bussare alle vostre porte, riflettete bene sul da farsi, e cercate di non agire d’impulso. Non abbiate paura di sbagliare e di osare: soltanto così riuscirete a prendere la decisione migliore.

Pesci. È arrivato il momento di alzare l’asticella e ripartire alla carica. Nuove mete sono all’orizzonte ed è tutto nelle vostre mani. Cercate soltanto di non lasciarvi prendere dalla malinconia e di non perdere la fiducia in voi stessi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.