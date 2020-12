Nancy Brilli, da Gigi Proietti ai due matrimoni finiti: “Quanta forza”

Ospite di ‘Oggi è un altro Giorno’ su Rai 1, Nancy Brilli svela diverse esperienze ed incontri significativi, belli e brutti, della sua vita.

Ospite della trasmissione di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno‘, Nancy Brilli si apre a tante confidenze alla conduttrice Serena Bortone ed ai tanti telespettatori sintonizzati da casa. L’attrice romana è da sempre molto amata per la sua propensione alla risata ed a fare ironia.

Lei è una persona che mette buonumore e che, come si può evincere anche dai suoi post social, ama molto interagire con i suoi followers come si farebbe con degli amici di vecchia data. La 56enne non mancherà di ricordare l’amico Gigi Proietti, venuto a mancare ad inizio novembre. Come tanti altri volti noti del cinema italiano, anche lei spenderà parole di immenso elogio per uno dei più grandi interpreti del cinema, del teatro e della televisione mai vissuti in Italia. Già qualche giorno dopo la morte di Proietti, Nancy ne aveva omaggiato la memoria a ‘Verissimo’, parlando di “un maestro, una colonna dello spettacolo italiano. Era un uomo enorme, gigante come attore e come persona”.

Nancy Brilli, i due matrimoni falliti e le tante esperienze che l’hanno fortificata

“Gigi era uno con tanti tormenti interiori ma allo stesso tempo capace di una generosità senza eguali. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, la Brilli ha parlato di come l’abbiano “fatta fuori” dalle fiction. “Qualcuno che mio figlio chiamava zio mi ha letteralmente tradita, dicendomi che non avevo il fisico adatto. Io non capito il perché di questo siluramento ma l’ho accettato”. Così come ha accettato tante altre cose, anche le molestie sul lavoro, capitate nei tre anni – dal 1987 al 1990 – in cui Nancy Brilli era sposata con Massimo Ghini. “Ho provato vergogna per questo”.

Con lei c’è il giovane figlio Francesco

Oggi lei ha un figlio, Francesco, nato nel 2000, il cui padre è lo sceneggiatore Luca Mandredi. Anche con quest’ultimo il matrimonio è finito ed è durato dal 1997 al 2002. Circostanze che butterebbero giù in tanti ma non lei, che dagli schiaffi della vita (la morte della madre, l’ambiente severo in cui è cresciuta, le relazioni finite, le molestie) ha imparato ad essere la bella persona che è da tempo.

